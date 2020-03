Překlad: "Měla jen mírný kašel!" Ve Francii zemřela na COVID 16letá studentka Julie

Julie, 16 let, která zemřela na Covid-19 ve Francii: „Měla jen kašel“, říká její matka. Originál článku: Julie, 16 ans, morte du Covid-19 en France : "Elle avait juste une toux", témoigne sa mère

Tato pařížská studentka střední školy je nejmladší francouzskou obětí pandemie, která údajně postihuje hlavně starší nebo zranitelné osoby.

„Je to nesnesitelné,“ říká Sabine, matka šestnáctileté Julie. Ta zemřela ve středu na Covid-19. Matka hovoří vzrušeně a rychle, je to „šok ze ztráty dítěte“, „smyslu života“, „pokračování“. „Měli jsme obyčejný život,“ řekla nakonec, spojila se s námi ve čtvrtek telefonem z jejího domova z pařížského předměstí.

„Jen měla kašel,“ opakuje Sabine. Mírný, mírný kašel, který se objevil před týdnem a pokusili jsme se ho vyléčit sirupem, bylinami, inhalací. V sobotu Julie začne těžce popadat dech. „Ne moc, jen těžce ​​dýchá,“ vzpomíná její matka. Kvůli nepříjemnému kašli dceru odvede k lékaři.

Negativní testy

Tam si praktický lékař všimne „drobného“ respiračního nedostatku. Rozhodne se zavolat pohotovostní odvoz, konečně dorazí hasiči. Kombinézy, masky, rukavice, „tohle bylo jak 4. dimenze,“ říká matka. Vezou dívku s papírovou maskou pod kyslíkovou maskou do nejbližší nemocnice v Longjumeau v Essonne.

Sabine jde domů. Když o něco později zavolá do nemocnice, řeknou jí o CT vyšetření, nálezu na plicích, „nic vážného“. Probíhá test Covid-19.

V noci však byla Julie s respiračním selháním převezena do dětské nemocnice Necker v Paříži. Probíhají další dva testy na Covid-19. Julie je přijata na jednotku intenzivní péče v úterý. Je v malé místnosti s modrými stěnami, s medvídky. „V 16 letech je to stále pediatrie,“ říká Sabine.

Když odpoledne přijde navštívit svou dceru, je nervózní, mluví, ale rychle se vyčerpává: „Bolí mě u srdce,“ říká. Výsledky dvou testů covid-19 však přinášejí dobré zprávy: negativní. „Otevřeme dveře pokoje, sestry už odkládají ochranné oděvy, doktor zvedá palec, aby mi řekl, že je to v pořádku,“ vypráví Sabine. Zdá se, že Julie se vyhnula nejhoršímu. Je pozdě, Sabine se vrací domů, slibuje, že se vrátí příští den.

Přijeďte rychle

Pozdě večer, telefon: výsledek prvního testu provedeného v první nemocnici Longjumeau právě dorazil, Julie je pozitivní na covid-19 a její stav se zhoršuje, musí být intubována. Myslíme si, že to je nějaký omyl. A proč tyto výsledky přicházejí tak pozdě?“ Sabine se znovu diví. "Od začátku nám bylo řečeno, že virus neohrožuje mladé lidi. Věřili jsme tomu, stejně jako všichni ostatní," dodává Juliina starší sestra Manon. Kolem 0:30 ráno další telefonát: „Přijeďte rychle!“. „Zpanikařila jsem, jsou slova, díky kterým člověk pochopí…“ říká Sabine.

Rakev musí zůstat zavřená a Julie nedostane ani oblečení na pohřeb, není to dovoleno,“ řekla nám sestra.

Podle poslední zprávy bylo v nemocnicích ve Francii od začátku epidemie zaznamenáno 1 696 úmrtí na covid-19. Od čtvrtka večer televizní bannery opakovaně poukazovaly na to, že na koronavirus zemřela 16letá dívka. „Je to hrozné, protože vím, že je to moje dcera,“ říká Sabine.

Děkuji za pomoc s překladem originálu Lence Girard

