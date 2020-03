Překlad: „Udělali jsme chybu, je to mnohem vážnější“, poplach zní od hlavního infektologa

Situace ve Francii se komplikuje, bohužel. Překlad textu: “On s’est trompés, c’est bien plus grave” : un infectiologue en chef tire la sonnette d’alarme, valeursactuelles.com/ Vendredi 13 mars 2020 à 18:59

„Udělali jsme chybu, je to mnohem vážnější“: poplach zní od hlavního infektologa.

Vedoucí oddělení infekčních nemocí v pařížské nemocnici lituje, že nebezpečí koronaviru bylo minimalizováno a neustále mylně srovnáváno s chřipkou.

Vyzývá k „tomu, aby lidé čelili realitě“. Gilles Pialoux, hlavní infektolog v Tenonské nemocnici v Paříži, nechce varovat populaci před panikou, chce varovat před riziky epidemie ve Francii, která byla podle něj podceňována, uvádí Le Parisien tento pátek 13. března. Země by mohla zažít „italský scénář“, jak se obával jeho kolega François Bricaire z La Pitié-Salpêtrière.

"Máme mladé lidi ve velmi vážném stavu"

"Pacienti přicházejí odkudkoli." Jsme ve stresu! „Aby to bylo jasně slyšet, situace již není pod kontrolou ve Francii, která se rozhodla ponechat své hranice otevřené, na rozdíl od mnoha evropských zemí, a nezrušila pořádání komunálních voleb, jak Emmanuel Macron oznámil v televizi ve čtvrtek večer.

Statistiky však skutečně naznačují italský scénář. Je tedy třeba konstatovat: ne, koronavirus není srovnatelný s jednoduchou chřipkou, počet úmrtí stoupá na 0,1% a na 2 až 3%. „Mýlili jsme se, musíme to přestat srovnávat. Je to mnohem vážnější […] Samozřejmě to není Ebola, ale Číňané ukázali, že pacient může být v pořádku a najednou se druhý týden 8. nebo 10. dne ocitne v intenzivní péči, “tvrdí Gilles Pialoux.

Na stejné téma: Coronavirus: pohotovostní plán aktivovaný na ministerstvu vnitra.

Onemocnění, které může rychle postupovat, a které nekončí vážným stavem pouze u starších lidí. Pokud jsou vzhledem k epidemii nejvíce ohroženi, mění se profil lidí přijatých na intenzivní péči.

„Už není vzácné vidět ve vážném stavu mladé lidi ve věku 30 nebo 40 let bez patologie. To je realita. Kruh se rozšiřuje,“říká pragmaticky. „Máme mladé lidi bez lékařské anamnézy ve velmi vážném stavu,“ řekla nemocniční sestra novinám.

Pouze v Île-de-France bylo ve čtvrtek okolo 100 pacientů s resuscitací, ve srovnání s pouze 6 pacienty v pondělí. Nakonec, pokud se 80% infikovaných lidí uzdraví, cesta k návratu na nohy zabere čas. Před propuštěním z nemocnice stráví pacienti v průměru 20 dní umělou ventilací. Kromě toho budou vyčerpáni po dobu šesti měsíců a budou muset projít fází rehabilitace z důvodu neuromuskulárního poškození, “varuje v Le Parisien asistent generálního tajemníka Francouzské společnosti pro anestezii a resuscitaci Jean-Michel Constantin.

Originál zde: “On s’est trompés, c’est bien plus grave” : un infectiologue en chef tire la sonnette d’alarme

