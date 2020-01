Jak se vyznat v informacích o Koronaviru? Známý v Číně mi popsal aktuální situaci

Včera mě na dveřích prodejny zdravotních potřeb u pražské Flóry čekala cedule na dveřích: ROUŠKY NEJSOU!!! Češi jsou vždy vzornými panikáři a již vykoupili zásoby téměř po celém Česku.

Další se ale vyrábějí a měly by dorazit do obchodů brzy. Jestli je to přehnané a zbytečné se ukáže, až za pár dní možná týdnů. Když sledujeme rostoucí počet případů v Číně a záběry kolabujících lékařů v nemocnicích, na klidu nám to asi moc nepřidá. A většina podobných událostí ze začátku vypadá nevinně a podobné snahy o prevenci směšně… až než je pozdě. To známe z filmů…



Nákaza, zavřená města, izolace, nemocní lidé bušící na mříže… beznaděj, boj o suroviny, zombie apokalypsa, konec civilizace. Všichni jsme alespoň některý z podobných filmů viděli a máme je jistě v paměti. Byly tak příjemně vzdálené a mrazivě neskutečné. Ale lidstvo má zvláštní vlastnost díky fantazii spisovatelů a filmařů si tvořit scénáře temné budoucnosti, která se občas nepříjemně přiblíží. Orwell a jeho 1984, boření mrakodrapů, zemětřesení, ekologické a klimatické katastrofy, obří tsunami, očekávání konce civilizace, konec světa…



Každý z těchto snímků nás trochu vyzývá k přemýšlení o tom, jak bychom se zachovali my. Ještě větší výzva je, když se nějaká tragédie děje ve skutečnosti. Šíření Koronaviru v Číně je také jednou z takových výzev. Pro všechny. Vlády a státní složky musí dokázat připravenost, vytvářejí krizové pracovní scénáře, tisknou informační letáky a vyvíjejí alespoň nějakou – i když možná nadbytečnou - činnost, lidé třídí informace z různých zdrojů a snaží se v nich vyznat.



Konspirační teorie



Snažila jsem se včera na sebe nechat působit informace z různých – i nevěrohodných zdrojů. Byl to docela cirkus. V jednom praštěném youtube videu anonymní hlas tvrdí, že má tajné informace od člena americké armády, která podobný bio-útok čeká a občanům to tají. Cílem má být naplánovaná genocida občanů Spojených Států. Také v jiném videu nabízí, – a to vás asi pobaví - že ochrání majetek Američanů a ti jej mohou celý převést k němu na účet někam do Jižní Ameriky, protože všechno brzy zkrachuje a účty budou zmrazeny. Vím, že existuje skupina obyvatel, která na to nejspíš uslyší. Jako na ty podivné maily o zdědění a převodu obřího majetku, co už lámanou češtinou kolují roky. Proč by ale virus, který má zlikvidovat USA, řádil nejprve v Číně?



Jiná – v těchto dnech často opakovaná - konspirační teorie zase tvrdí, že tenhle virus byl vypuštěn záměrně světovým spiknutím vůdců a nějakých boháčů (židé, zednáři…. Prostě ty klasické skupiny, které mají na svědomí vždy všechno), aby se snížila přelidněnost planety. Nevím ovšem, jak chtějí oni zákeřní boháči zabránit tomu, aby vir nepozabíjel i jejich rodiny. Možná jsou už teď ukryti i s rodinami pod zemí? Že by? No… asi ne… ale i tahle teorie má bohužel řadu příznivců.



Když budeme sledovat oficiální zdroje, dozvíme se, že vir se rozšířil z tržiště ve Wu-chanu, kde panují již léta špatné hygienické podmínky. Paralelně se ale objevila i zpráva (a přinesl ji i server čt24)o laboratoři ve Wu-chanu, která dlouhodobě testuje nebezpečné viry a vědci před nedostatečným zabezpečením tohoto pracoviště varují již delší dobu. No, ale teď už - babo raď. Jsou to spekulace. Je to tedy virus z tržiště, a nebo vir z laboratoře? Nevíme… Koho se na to zeptat? Čínská vláda a stání orgány, které to nepotvrdily, totiž nejsou zrovna důvěryhodným zdrojem.



Tak či onak… z opatření, které Čína přijala, i když poněkud pozdě, jde respekt. Proč by se kvůli nemoci podobající se komplikovanější chřipce uzavírala milionová města do izolace? Zřejmě se přesně neví, jak se přesně koronavirus bude chovat v příštích týdnech a jak bude případně mutovat.



Zprávy od Čechů přímo z Číny



Zajímaly mě informace přímo z místa a tak jsem začala přes instagram sledovat studenta informatiky Daniela Pekárka, který byl ve Wu-chanu, a podává od tamtud zajímavá svědectví z místa prostřednictvím stories. Také v minulých dnech poskytl rozhovor české televizi nebo DVTV. Daniel mapoval město duchů a popisoval stav na universitě i v nemocnicích přímo ve Wu-chanu – dle posledního postu - nakonec Wu-chan opouští, bude evakuován společně s Francouzi a umístěn do karantény v Evropě. Jeho instagram najdete ZDE







„V Číně jsem, tak uvidíme, jak se to tu bude vyvíjet. V Tianjinu je to zatím klidnější, tak snad to brzy dostanou pod kontrolu. Zatím je zákaz podávání si rukou, musí se nosit roušky a při vstupu do práce a z práce nám měří teplotu. Já zrovna marodím, mám antibiotika a jsem v hotelu. Včera jsem měl ještě 40 teplotu, tak jsem jel do nemocnice do Tianjinu, na recepci měří všem teplotu, ale co tam mají za zařízení nevím. Podle mého klasického teploměru 40 a podle jejich 35. Brali mi krev a dělali CT plic. Podle CT mi řekli, že to je nějaká chřipka, že tam nevidí nic, co by mělo ukazovat na ten virus. Test mi neudělali. Nejdřív, že mi ho udělají, potom ale řekli, že tam není doktor, co to dělá, že bych musel zůstat přes noc. Jím antibiotika, nějaký sirup, tablety na teplotu. Dnes se už cítím mnohem lépe, teplota klesla. Budu teď odpočívat v hotelu a pořádně to vyležím. Číňani mají teď čínský nový rok, takže mají volno, asi jim ho prodlouží kvůli viru až do 14.2.“



Známý (jméno nechce uvést) mi posílá také následující video, kde sestra z nemocnice z Wu-chanu hovoří o děsivé situaci v nemocnici a prosí o pomoc. Zároveň říká, že Čína lže a nakažených jsou desetitisíce. Varuje také před mutací a šířením. Pod videem je opět několik komentářů, které tvrdí, že je to podvrh a že video není pravé. Opět nevím, neumím to prokázat, ani vyvrátit.

video //www.youtube.com/embed/h8aloXm2NB0





Nicméně známý to z místa hodnotí takto: „Oficiální čísla pro média a reálná čísla budou hodně odlišná. Hlavně léčbu a test si nemůže každý dovolit. Já platil za odběr krve a CT přibližně 10 000 Kč. Ale Číňani například v důchodu, bez dalších příjmů, si to dovolit nemůžou a prostě k doktorovi nepůjdou. A to je velký problém.“



Posílá mi také odkaz na informace, které mu poslali mailem z práce. Můžete si je přečíst zde:

Pošle i fotku muže, který sbírá použité roušky z odpadků, dostal ji od čínské kolegyně do společného chatu, kde se navzájem informují. Tahle fotka má varovat před nákupem roušek na ulici. Nemusí být sterilní….





V Česku jsou lékaři a epidemiologové zatím v klidu a brání se katastrofickým scénářům. K panice podle nich není důvod. Nakupování roušek není na pořadu dne. Připomínají nám jiné, daleko infekčnější a zákeřnější nemoci, které se podařilo zvládnout a šíření zastavit, aniž by k nám dorazily. Jsme prý připraveni. Máme tu vybavené nemocnice a vyšší hygienické standardy.



Zatím nám stejně nezbývá nic víc, než se bránit běžné chřipce, která v Česku řádí. Mýt si důkladně ruce, vyhýbat se větším shlukům lidí, jíst vitamíny a sledovat, co se bude dít dál. Třeba – a to by bylo moc dobře – naprosto, ale vůbec nic. Prověřit připravenost světa na podobné hrozící katastrofy ale nemůže být až zas tak na škodu, a to i když na přehnaném strachu vydělají především ty tolik proklínané farmaceutické firmy.

Psáno pro blog aktualne. cz